İngiltere'de yaptığı iş başvurusuna 48 yıl sonra cevap geldi İngiltere'de yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla iş başvurusu yaptı. Hodson'ın mektubuna cevap 48 yıl sonra geldi.

Haber Merkezi

İngiltere'de bir iş görüşmesiyle ilgili şaşırtan bir 'geri dönüş' yaşandı.

Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 1976 yılının Ocak ayında motosikletli bir akrobat olarak çalışmak üzere mektupla iş başvurusu yaptı.

Hodson, hiçbir zaman gönderdiği mektuba yanıt alamadı.

İŞ GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ MEKTUP 48 YIL SONRA GELDİ

48 yıl sonra kendisine ulaşan mektupla birlikte, Tizi Hodson'ın başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı.

BBC'nin aktardığına göre Hodson'a gönderilen mektupta, 1976'da başvuru yaptığı mektubun aslı ve mektubun başına gelenler yer alıyordu.

"BENİ NASIL BULDUKLARINI BİLMİYORUM"

İş başvurusunun 48 yıl sonra kendisine geri gönderilmesinin "muhteşem" olduğunu söyleyen Hodson, "Bu işten neden haber gelmediğini hep merak etmiştim. Artık biliyorum." dedi.

Öte yandan sözlerine devam eden Hodson şunları söyledi:

"50 kez ev değiştirmeme ve hatta 4-5 kez ülke değiştirmeme rağmen beni nasıl bulduklarını bilmiyorum, bu muamma. Londra'daki dairemde bu mektubu yazdığımı çok net hatırlıyorum. Her gün yanıt gelmesini bekledim ancak hiçbir şey gelmedi. Bu beni çok üzmüştü çünkü gerçekten de motosikletli bir akrobat olmayı çok istiyordum."