Mesud Pezeşkiyan: Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

"İRAN ANLAŞMA YAPMALIYDI"

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır.

İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

PEZEŞKİYAN AÇIKLAMA YAPTI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail liderlerinin İran'a tekrar saldırma ihtimaline yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

"VERECEĞİMİZ YANIT SERT OLACAKTIR"

İran Cumhurbaşkanı, "İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır." ifadelerini kullandı.