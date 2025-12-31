İngiltere'de yıl boyunca 300'den fazla deprem kaydedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Jeoloji Araştırmaları Kurumu verilerine göre 18 Aralık 2025'e kadar ülke genelinde toplam 309 deprem kaydedildi.

En büyük depremler İskoçya'nın Perth ve Kinross bölgesindeki Loch Lyon yakınlarında 20 Ekim'de meydana gelen 3.7 ve birkaç saat sonra kaydedilen 3.6 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu.

Depremlerin en yoğun görüldüğü bölgeler arasında İskoçya'da Perthshire ve Batı Highlands, Galler'in güney kesimleri ile İngiltere'de Yorkshire ve Lancashire öne çıktı.

Loch Lyon çevresinde ekim-aralık döneminde toplam 34 deprem kaydedildi.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BİRKAÇ ON YILDA BİR YAŞANIYOR

İngiltere Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İngiltere ve çevresinde genellikle 3-4 yılda bir 4 büyüklüğünde, birkaç on yılda bir ise 5 büyüklüğünde deprem yaşandığını kaydetti.

Ülkede bilinen en büyük deprem ise 1931'de Yorkshire açıklarındaki Dogger Bank'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Sismolog Brian Baptie, 2025'te ülkede 'neredeyse her gün bir deprem' meydana geldiğini belirtti.

İskoçya'nın batısının Great Glen ve Highland Boundary gibi jeolojik faylar nedeniyle ülkenin en aktif bölgelerinden biri olduğu ifade edildi.

BÜYÜK DEPREMLER NADİR GÖRÜLÜYOR

Deprem alanındaki uzmanlara göre İngiltere'de yılda ortalama 200-300 deprem kaydedilirken bunlardan yalnızca 20-30'u halk tarafından hissedildi.

Bu yıl hissedilen sarsıntılara ilişkin 1320 ihbar alındı.

Uzmanlar, İngiltere'nin Avrasya levhası üzerinde en yakın levha sınırına yaklaşık 1600 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle büyük depremlerin nadir görüldüğünü vurguladı.