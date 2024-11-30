İngiltere'de yıllarca torununu istismar eden dede cezaevinde öldü

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İngiltere'de yıllar önce mide bulandıran bir olay yaşandı.

Ülkede yaşayan Raymond Hodges, yıllarca torunu Charlotte Wade isimli genç kıza tecavüz etti.

Çocukluğunun bu olaylarla karardığını kabul eden Charlotte Wade, hayatını yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu belirtti.

TORUNUNA YILLARCA TECAVÜZ ETTİ

Charlotte Wade, bu süreçte cesaretini toplayarak sesini duyurmanın önemine dikkat çekti ve başkalarını da benzer durumlarda konuşmaya teşvik etti.

Charlotte, yıllarca süren istismarın ardından 2016 yılında cesurca Hodges'i polise bildirdi.

2017 yılında, istismar ile ilgili 24 suçtan mahkum edilerek 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sırasında yargıç, Hodges'in Charlotte üzerindeki fiziksel ve psikolojik kontrolünü vurguladı.

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre Hodges'in mahkumiyetinin ardından Charlotte, yaşadığı deneyimleri paylaşmanın ona güç verdiğini ifade etti.

CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sapık dede Hodges, 78 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti.