İngiltere'den, Avrupa'da seyahat edeceklere uyarı: Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı Akdeniz ülkelerine gitmeyi planlayanların sıcak hava konusunda dikkatli olmaları istendi. Türkiye kıyılarının ise yoğunluktan büyük ölçüde korunduğu belirtildi.

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Avrupa, yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklıklarıyla kavruluyor.

İngiltere hükümeti, kıta geneline seyahatlerle ilgili ülke ülke uyarılarda bulundu.

Akdeniz bölgesinde kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde sıcaklıkların artmaya devam ettiği kaydedildi.

Akdeniz'e seyahat uyarısı

İngiliz basınından The Times gazetesi, temmuz ayında Akdeniz'e seyahat edenlerin olumsuz hava şartlarıyla başa çıkmaya ve gerektiğinde tatil planlarını değiştirmeye hazır olması gerektiğini yazdı.

Bu yazın, Sevilla'yı gezmeye veya Atina'daki Akropolis'i keşfetmeye elverişli olmadığına dikkat çekildi.

Türkiye notu: Kıyılar yoğunluktan korundu

Türkiye başlığı altında yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi:

Türkiye kıyıları yoğunluktan büyük ölçüde korundu. Kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Bodrum'da sıcaklıklar 20'li derecelerde kaldı.



O rüzgarın haricinde ise hava sıcak: İzmir'de 37, Kuşadası'nda 34 santigrat derece.

Yeni sıcak hava dalgası geliyor

Sıcak havanın bu hafta sonuna doğru zayıflayacağı ancak bu kez Cezayir'in kuzeyinden gelecek yeni bir dalganın etkili olacağının altı çizildi.

Bu yüzden temmuz ayının geri kalanı için sıcaklıkların tehlikeli bir şekilde yüksek olmaya devam edeceği, Sahra merkezli hava sistemlerinin ağustos ayında da etkili olmasının beklendiği notu paylaşıldı.

Orman yangını tehlikesi

Avrupa Orman Yangını Bilgi Servisi (EFFIS) tarafından yapılan uyarılara da işaret edilerek, aşırı sıcakların Fransa, İspanya ve Yunanistan'da yeni yangınları tetikleme riski konusunda uyarı yapıldı.