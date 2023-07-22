Yangınlar devam ederken Yunanistan'a yeni uyarı: 45 dereceyi görebilir Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu ülkede son 50 yılın en sıcak temmuzunun kayıtlara geçebileceği belirtildi.

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Yunanistan, sıcak hava dalgasının da etkisiyle orman yangınlarına teslim oldu.

Yangınları söndürme çalışmaları sürerken, Türkiye 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderme kararı aldı.

Yüksek sıcaklıkların görüldüğü ülke için uzmanlar yeni bir uyarıda bulundu.

45 derece uyarısı yapıldı

Yunanistan Meteoroloji Servisi, ülkenin merkez ve doğu bölgelerinin cumartesi günü 44 santigrat dereceye varan sıcaklıkları görmesinin muhtemel olduğunu duyurdu.

Pazar günü ise sıcaklığın, ülkenin orta bölgelerinde 45 santigrat dereceye çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Son 50 yılın en sıcak temmuzu

ERT televizyonunda yapılan yorumlarda, "Bu hafta sonunun, son 50 yılın en sıcak temmuzu olma riski var." denildi.

Başkent Atina'nın, temmuzun son haftası boyunca 40 derecenin üzerinde seyredecek sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.

BBC'nin aktardığına göre, pazartesi günü görece düşüşün ardından, salı günü ise sıcaklıklarda yeniden yükseliş bekleniyor.

1987 hatırlatması

Yunanistan'da aşırı hava koşulları yüzünden yüzlerce ölümün yaşandığı 1987 yazından bu yana "en kötü sıcak hava dalgasının" meydana gelebileceğinden endişe ediliyor.