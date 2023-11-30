İngiltere'den Basra Körfezi hamlesi: Askeri gemi gönderdiler Kraliyet Donanması, HMS Diamond destroyerini mevcut filoya katılması için bölgeye sevk etti.

AA

İngiliz Kraliyet Donanması, bir gemisini daha Basra Körfezi'ne gönderiyor.

HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görevli filoya katılacak.

İngiltere'den hareket eden gemiyle ilgili ülkedeki Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

HMS Diamond destroyeri yola çıktı

Açıklamaya göre, İngiltere'nin Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda "güvenlik ve istikrarı korumak" amacıyla sürdürdüğü Kipion Operasyonu kapsamında HMS Diamond destroyeri bölgeye gönderildi.

Sivil ve ticari gemilerin güvenli seyrüseferini sağlamanın yanı sıra bölgedeki deniz güvenliğini aksatabilecek "saldırgan aktörlere" karşı caydırıcı yapı oluşturmak amacıyla gönderilen gemi, halihazırda görev yapan, mayın avcı gemisi ve destroyerlerden oluşan 5 Kraliyet Donanması gemisine katılacak.

Petrol ve doğalgaz vurgusu

İngiliz gemilerinin bölgede 1980'den bu yana görev yaptığı, Kipion Operasyonu'nun ise 2011'de başladığı hatırlatıldı.

İngiltere'nin petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmının da Basra Körfezi üzerinden taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na açılan kapısı Bab'ul Mendep Boğazı'ndan günlük 50 ticari geminin geçtiği belirtildi.

"Bölgedeki varlığımızın desteklenmesi kritik önem taşıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı Grant Shapps, Orta Doğu'nun küresel güvenlik ve istikrar için kritik bir noktada yer aldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

İsrail ve Gazze'de yeniden başlayan çatışmanın ardından gerilimi azaltmaya yönelik ortak girişimler ve MV Galaxy Leader gemisinin Kızıldeniz'de Husiler tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine bakıldığında Britanya'yı ve çıkarlarımızı daha istikrarsız bir dünyadan korumak için bölgedeki varlığımızın desteklenmesi kritik önem taşıyor.

Ortak Sefer Gücü'yle hareket edecek

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Baltık Denizi'ndeki su altı kabloların güvenliği için bölgeye Kraliyet Donanması görev gücü de gönderilecek.

Görev gücü, İngiltere, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Litvanya, Letonya, Hollanda, İsveç ve Norveç'ten oluşan Ortak Sefer Gücü'yle hareket edecek.

İngiltere, 7 Ekim'in ardından, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını da duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)