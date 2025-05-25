İngiltere'den cinsel suçlulara kimyasal hadım planı

Haber Merkezi

İngiltere'de cinsel suçlarla mücadelede radikal bir adım atılıyor.

Adalet Bakanı Shabana Mahmood’un öncülüğünde hazırlanan yeni plana göre, pedofiller ve tecavüzcüler kimyasal yollarla hadım edilebilecek.

İlk aşamada İngiltere ve Galler’deki 20 cezaevinde uygulanması planlanan programın, ülke geneline yayılması hedefleniyor.

CİNSEL DÜRTÜLER BASTIRILACAK

Hükümetin gündemindeki “kimyasal kastrasyon” uygulaması, suçlulara iki ayrı ilaç verilmesini içeriyor.

Bu ilaçlardan biri cinsel düşünceleri bastırırken, diğeri testosteron seviyesini düşürerek libido kaybı sağlıyor.

Araştırmalar, bu tedavinin suç işleme oranlarını üçte iki oranında azaltabildiğini gösteriyor.

"HALKI KORUMAK İÇİN GEREKENİ YAPACAK"

The Sun gazetesine konuşan hükümet kaynakları, gönüllülüğe dayalı küçük ölçekli pilot projenin yeterince caydırıcı bulunmadığını, bu yüzden daha geniş ve zorlayıcı bir program üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kaynak, “Shabana halkı korumak için ne gerekiyorsa yapacak. Bu sorun karşısında geri adım atmayacak.” dedi.

KAMUOYU DESTEĞİ YÜKSEK"

Find Out Now tarafından şubat ayında yapılan bir ankette, 30 yaş altı seçmenlerin yüzde 67’si cinsel suçlulara kimyasal hadım uygulanmasından yana görüş bildirdi. Bu oran, genç neslin sert güvenlik politikalarına verdiği desteği yansıtıyor.



AVRUPA VE DÜNYADAN ÖRNEKLER

Kimyasal kastrasyon; Almanya, Fransa, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde gönüllü olarak uygulanıyor.

Bazı cinsel suçluların bu tedaviye kendi istekleriyle başvurduğu da biliniyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ise bu yöntem, şartlı tahliyeyle serbest kalan suçlular için kullanılıyor.

KAZAKİSTAN'DA SERT ÖNLEMLER

Haberde ayrıca Kazakistan örneğine de yer verildi.

Ülkede 11 pedofiliye yılda 24 kez zorunlu libido bastırıcı enjeksiyon uygulanmaya başlandı.

Her biri yılda yaklaşık 278 sterline mal olan bu işlemler, çocuklara yönelik cinsel suçların yaygın olduğu bölgelerde uygulanıyor. Kazakistan’da en ağır vakalarda cerrahi kastrasyon da gündeme geliyor.