İngiltere'den göçmenleri Balkan ülkelerine gönderme planı

Haber Merkezi

İngiltere hükümeti, Manş Denizi'ni geçerek ülkeye giren düzensiz göçmen sayısının kontrolsüz olarak artması sonucu halkın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

İngilterelilerin yüzde 72'si hükümeti göçmen "temizliği" konusunda başarısız bulunca hükümet yetkilileri yeni bir girişime el atmıştı.

Yakalanan düzensiz göçmenleri Ruanda'ya göndermek isteyen İngiltere, bu planının da hükümetin değişmesiyle başarısız olmuştu.

YENİ HÜKÜMETTEN DÜZENSİZ GÖÇMEN PLANI

4 Temmuz'da yapılan seçimlerle başa gelen İşçi Partisi, düzensiz göçenler için yeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor.

The Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiltere iltica talebini reddettiği göçmenleri Balkanlar'ın batısındaki ülkelere göndermek istiyor.

BALKAN ÜLKELERİNE GÖNDERECEKLER

Hükümetin yeni planında göre, düzensiz göçmenlerin gönderileceği ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan yer alıyor.

Hükümet, kanunlara göre güvenli sayılmayan İran ve Somali gibi ülkelerden gelen göçmenleri geri gönderemiyor.

GÖÇMEN BAŞINA PARA ÖDEYECEKLER

Bu ülkelerin yanı sıra Vietnam, Pakistan ve Hindistan gibi güvenli kabul edilen yerlerden İngiltere topraklarına girip mülteci olamayanların Balkanlar'daki merkezlere gönderilmesi düşünülüyor.

Kabul ettikleri göçmen başına Balkan ülkelerine para ödenmesinin planlandığı aktarıldı.

Habere göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Uganda ile benzer bir anlaşma yapmak için Hollanda ile işbirliği arayışında. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz hafta üçüncü ülkelerde göçmen merkezlerinin kurulmasına onay verdiği bildirildi.4o mini