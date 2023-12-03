İngiltere'den İsrail'e istihbarat desteği: Gazze üzerinde uçuş yapacaklar Esirlerin kurtarılması çabalarını gerekçe gösteren İngiltere, Gazze hava sahasında uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

AA

İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşma sonucu esir takası yapıldı.

İnsani aranın uzatılması, İsrail'in uzlaşmazlığı nedeniyle hayata geçirilemezken, Gazze Şeridi'nde yeniden siviller hedef alınıyor.

İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.

İngiltere'nin Gazze hamlesi

Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek.

Uçaklarda silah bulunmayacak

Gözetleme uçaklarının silahsız olacağı, muharip role sahip olmayacağı ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirileceği kaydedildi.

İstihbarat ilgili makamlara iletilecek

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)