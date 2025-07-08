İngiltere'den İsrail'e uyarı: Gazze'deki durumun sürmesi halinde daha fazla önlem alacağız

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor...

İngiltere Parlamentosu'nun Dışilişkiler Komitesi oturumunda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, milletvekillerinin bakanlığın çalışmaları ve dış politika konularına ilişkin sorularını yanıtladı.

Lammy, açıklamalarında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değindi.

"ATEŞKESİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Lammy, Gazze'deki durumun tahammül edilemez şekilde devam ettiğini belirterek, "Ateşkesi sağlamak zorundayız." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKESİN SAĞLANMAMASI DURUMUNDA ATILACAK ADIMLAR

Lammy'e, Gazze'de ateşkes sağlanmaması ve bölgedeki durumun devam etmesi halinde İngiltere'nin atacağı adımlar soruldu.

"Hükümet İsrail'e karşı önlem almak için daha ileri gidecek mi?" sorusuna Bakan Lammy, "Evet alacağız." yanıtını verdi.

İNGİLETERE'DEN İSRAİL İLE TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİ ASKIYA ALMA KARARI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 20 Mayıs'ta parlamentoda yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını bildirmişti.

Söz konusu duyurudan bir hafta sonra İngiltere'nin Ticaret Elçisi Ian Austin'in İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesi ise eleştirilere neden olmuştu.

İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin X'ten yaptığı paylaşımda, İngiliz Ticaret Elçisi Austin'in, İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "(Ian Austin) Her adımda İngiltere-İsrail işbirliğine tanıklık etti." ifadesi kullanılmıştı.