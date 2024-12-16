İngiltere'den Suriye'ye 50 milyon sterlinlik destek

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Kanlı Baas rejiminden kurtularak özgürleşen Suriye'de yeniden inşaa sürecinin başlaması bekleniyor.

Rejimin ve terör örgütlerinin sebep olduğu şiddet ve saldırı olayları nedeniyle büyük hasarın oluştuğu Suriye'de yapıların çoğunun yerle bir olduğu görülürken, yüzlerce sivil de hayatını zor koşullar altında idame ettirmek zorunda kaldı.

İngiltere hükümeti, Suriye'nin yeniden inşa sürecine ve sivillere yardım etmek amacıyla yeni bir karar alındığını duyurdu.

50 MİLYON STERLİN DESTEK VERİLECEK

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de ve Orta Doğu'da uzun vadeli güvenlik inşasına destek olmak için Suriye halkına yönelik 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 2,2 milyar lira) insani yardım desteği verileceği ifade edildi.

Destek, acil sağlık hizmetleri, çocuk ve kadınların korunması, temiz su temini, eğitim ve psikolojik destek sağlanması gibi konular için verilecek.

BM VE STK'LAR YARDIMIYLA GÖNDERİLECEK

Yardımların Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları (STK) vasıtasıyla ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, Suriye'de kapsayıcı hükümet kurulması arzusu da vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki geçici yönetime insan haklarını koruması, insani yardımları engelsiz şekilde ulaştırması, kimyasal silahların güvenli şekilde ortadan kaldırılması, terör ve aşırıcılıkla mücadele çağrısı da yapıldı.

OPCW İÇİN DE BÜTÇE AYRILDI

Britanya'nin sağlayacağı yardımın Suriye dışında Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik olacağı da belirtilen açıklamada, yardımın 30 milyon sterlinlik kısmının Suriye içindeki projeler için kullanılacağı vurgulandı.

Kalan 20 milyon sterlinlik yardımın Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar için kullanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) Suriye'deki çalışmaları için 120 bin sterlinlik (yaklaşık 5,3 milyon lira) ek destek verileceği de bildirildi.

"HTŞ İLE DİPLOMATİK TEMAS KURDUK"

Suriye'ye verilecek desteğe ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri bakanı David Lammy, Suriye'de geçici yönetimde söz sahibi olan muhalif grup Heyet Tahrir Şam ile diplomatik temas kurulduğunu açıkladı.

Suriye'de kurulması beklenen hükümetin kapsayıcı olması gerektiğini vurgulayan Lammy, "Kimyasal silahların kontrol altına alınmasını, kullanılmamasını ve şiddetin devam etmemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

"HTŞ İLE TEMASTA OLMANIN YOLLARINI ARIYORUZ"

Diplomatik kanal ve istihbarat destekli yollar ile temasta olmaya devam edeceklerini belirten Lammy, "Gerektiği yerlerde HTŞ ile temasta olmanın yollarını arıyoruz." açıklamasında bulundu.

HTŞ, İNGİLTERE TERÖR LİSTESİNDE YER ALIYOR

David Lammy, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, HTŞ'nin, İngiltere'de terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlatarak, bu durumun İngiltere'yi ihtiyatlı davranmaya ittiğini kaydetmişti.

HTŞ'nin azınlıklara güvenceler verdiğini anımsatan Lammy, "Uluslararası topluma, kimyasal silahlar konusunda işbirliği sözü verdiler. HTŞ'yi eylemlerine göre yargılayacak, çatışmanın diğer taraflarının kontrol ettiği bölgelerdeki sivillere nasıl davrandıklarını yakından takip edeceğiz." diye konuşmuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ ile direkt temas kurduklarını doğrulamıştı.