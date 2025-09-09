İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı: İsrail soykırım niyetiyle hareket etmiyor

İngiltere'de geçen hafta Dışişleri Bakanlığı görevinden alınıp Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı görevine getirilen David Lammy'nin, komitenin 12 Ağustos'ta kendisine sorduğu sorulara 1 Eylül'de verdiği yanıt yayımlandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında insani durumun daha da kötüleştiğini, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı aldığını belirten Lammy, İngiltere'nin bu karara karşı olduğunu kaydetti.

"İNGİLTERE, İSRAİL'E SİLAH SATMIYOR"

Lammy, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamasını da kınadıklarını hatırlattı.

"İngiltere, İsrail'in Gazze savaşını silahlandırmıyor." diyen Lammy, hükümetin göreve geldiğinde aldığı ilk kararlardan birinin İsrail'e silah satış lisanslarını askıya almak olduğunu söyledi.

F-35 parçaları satışının istisna olduğunun altını çizen Lammy, uluslararası bir ortaklıkla üretilen uçaklar için parça satışını durdurmanın projeye zarar vereceğini ifade etti.

"İNGİLTERE HÜKÜMETİ, İSRAİL'İN SOYKIRIM NİYETİYLE HAREKET ETTİĞİNE DAİR BİR SONUCA VARMAMIŞTIR"

Lammy, İsrail'e doğrudan F-35 parça satışını durdurduklarının da altını çizerek, Komite Başkanı Sarah Champion'ın "soykırım" başlığı altında sorduğu sorularına da yanıt verdi.

İngiltere'nin soykırımı önleme görevinin ciddi bir soykırım riski olduğunu öğrendiği anda başlaması gerektiğini dile getiren Lammy, şu ifadeleri kullandı:

Hükümet, soykırım riskini, küresel F-35 programına ihracat izni verirken de ciddi şekilde dikkate aldı. Gazze'deki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yüksek sivil can kaybı ve büyük yıkım kesinlikle çok korkunç. İsrail'in bu çatışmanın sebep olduğu acıyı engellemek ve hafifletmek için gerekli önlemleri alması gerek. Soykırım Sözleşmesi kapsamında soykırım suçu yalnızca bir etnik grup, millet ya da dini grubu tamamen ya da kısmen yok etme niyeti olduğunda ortaya çıkar. Hükümet, İsrail’in bu niyetle hareket ettiğine dair bir sonuca varmamıştır.

"İNGİLTERE, İSRAİL'İ MAHKEMENİN KARARLARINA UYMAYA ÇAĞIRMIŞTIR"

Lammy, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davayı da takip ettiklerini belirterek, mahkemenin tedbir kararlarına işaret etti.

İsrail'in bu tedbirleri uygulamakla yükümlü olduğunun altını çizen Lammy, "İngiltere, Gazze'deki çatışmanın dehşetini defalarca dile getirmiş, İsrail'i mahkemenin kararlarına uymaya çağırmıştır." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME, İSRAİL'İN SOYKIRIM İŞLEDİĞİ İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRİP HÜKME BAĞLAMAMIŞTIR"

Lammy, mahkemenin devam ettiğine ve hala bir hüküm verilmediğine dikkati çekerek, "UAD bugüne kadar, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmetmemiş, İsrail'in soykırım işlediği ihtimalini değerlendirip hükme bağlamamıştır. Bu nedenle UAD'nin verdiği geçici tedbir kararlarının ciddi bir soykırım riski farkındalığı yarattığı şeklinde değerlendirilmesini uygun bulmuyoruz." açıklamasını yaptı.

"F-35 JETLERİNİN KULLANILARAK ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK İHLALİ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİ BULUNMUYOR"

F-35 parça satışının detaylarına da değinen Lammy, İngiltere'de üretilen parçaların küresel yedek parça havuzuna dahil olduğunu anlattı.

İsrail'in az sayıda F-35 kullandığını ve bunun küresel program kapsamında yapılan satışlarla elde edildiğini belirten Lammy, bu jetler kullanılarak uluslararası insancıl hukuk ihlali olup olmadığına ilişkin bilgi bulunmadığını kaydetti.