İngiltere'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları Polonya'da konuşlandırıldı Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "İngiliz pilotlar, Polonya hava sahasında devriye gezecek" dedi. Blaszczak, güvenliği birlikte sağlayacaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

İngiltere, Varşova'nın hava gücünü artırmak için hamlede bulundu.

Bu kapsamda Eurofighter Typhoon savaş uçakları, Polonya'da konuşlandırıldı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) bağlı uçakların ülkeye ulaştığını söyledi.

Blaszczak, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, İngiltere ile yaptığı görüşmelerin sonucunda söz konusu uçakların Polonya'ya geldiğini kaydetti.

İngiliz pilotlar devriye gezecek

RAF'a bağlı savaş uçaklarına ilişkin açıklama yapan Blaszczak, şu ifadeleri kullandı:

İngiliz pilotlar, F-16 pilotlarımızla birlikte Polonya hava sahasında devriye gezecek. Güvenliği birlikte sağlıyoruz.

Sınır güvenliğini artıran ve Belarus'un ülke için tehdit olabileceğini öne süren Varşova yönetimi, askeri iş birliklerini artırmayı sürdürüyor.

ABD'den 2 milyar dolarlık kredi

Öte yandan, ABD ile Polonya arasında 2 milyar dolarlık doğrudan Yabancı Askeri Finansman (FMF) kredisi anlaşması yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "sadık müttefik" Polonya'nın güvenliğinin NATO'nun doğu kanadının kolektif savunması için hayati önem taşıdığını vurgulamıştı.

Polonya: Kendimizi en modern silahlarla donatacağız

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de orduya yatırımlar için siparişlerde bulunduklarını söylemişti.

Morawiecki, "Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla donatacağız." demişti.