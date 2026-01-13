İngiltere'nin Rusya, Çin ve ABD'ye karşı Grönland'a asker gönderme planı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi başladığından beri zaman zaman dile getirdiği Grönland'a sahip olma arzusu söylemleri, Venezuela müdahalesinden sonra oldukça arttı.

Rusya ve Çin'in üzerinde nüfuz edinmesinden endişelenilen Grönland konusunda yeni gelişme İngiltere tarafından geldi.

The Telegraph gazetesinin haberinde; İngiltere'nin, Grönland'ı Çin, Rusya ve ABD'den korumak için adaya asker çıkarma planını Avrupalı müttefikleriyle ele aldığı aktarıldı.

ÇİN, RUSYA VE ABD'YE KARŞI

Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu kaydedilen haberde, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının beklendiği de ifade edildi.

ALMAN VE FRANSIZ YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Haberde, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla buluşan İngiliz ordu yetkililerinin, Grönland'daki bir misyon için plan hazırladığına da dikkati çekildi.

İngiliz ordusunun başlangıç seviyesindeki söz konusu planına da yer verilen haberde, adaya İngiliz askerlerinin yanı sıra savaş gemileri ve uçaklarının da yerleştirilebileceği aktarıldı.

NATO MİSYONU OLACAK

Grönland'a İngiliz ordu unsurlarının yerleştirileceği misyonun NATO çatısı altında yapılacak bir çalışma olacağı da belirtilen haberde, bunun Baltık ve Polonya'daki görevlerden ayrı bir faaliyet olacağı bildirildi.

Haberde, İngiliz ordu yetkilileri de bu görevin gerçekleşmesi ihtimaline karşı şimdiden hazırlığa geçtiklerini ve Arktik güvenliği için zaten hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.

"STARMER, RUS VE ÇİN TEHDİDİNİ ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

Gazeteye konuşan bazı hükümet yetkilileri de çalışmaları doğrularken, ismini vermek istemeyen bir yetkili, "(Başbakan) Keir Starmer, Rus ve Çin tehdidini çok ciddiye alıyor ve bir adım atılması gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN GÖRÜŞÜNE KATILIYORUZ"

Bir diğer yetkili ise açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Atlantik'in kuzeyinde artan saldırganlığını durdurmamız ve Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmemiz gerektiği konusundaki görüşüne katılıyoruz." diye konuştu.

Habere ilişkin gazetenin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı ise "İngiltere, NATO'nun Arktik savunması için müttefikleriyle çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'NIN GÜVENLİK ÖNERİSİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme planlarına karşı gerekirse NATO'nun adadaki güvenlik önlemlerini güçlendirebileceğini belirtti.

Albares, Madrid'de katıldığı etkinliğin ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Eğer şu anda Grönland veya Arktik bölgesinde NATO güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlar veya durumlar varsa eminim ki hepimiz bunu analiz edebilir ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyorsa bunu yapılabiliriz." diye konuştu.

Albares, "Bir tehdit olması durumunda Grönland'ın güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirmeye hazırız." dedi.

ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesini dışarıda bıraktığını, bir hipotez olarak bile görmediğini ifade eden Albares, her şeye rağmen Danimarka'nın AB ve NATO çerçevesinde güvenliğinin yeterince korunmadığına inanması durumunda, müttefikleriyle gerekli analizleri yapacaklarını ve herkesin çıkarına olacak şekilde güvenliği artırabileceklerini söyledi.

"AVRUPA HAREKETE GEÇMELİ"

Gerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerekse ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinde pasif kalan Avrupa Birliği'nin (AB) artık sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Albares, "Avrupa'nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor." dedi.

Albares, "İki farklı hızda olsa da AB'nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya'nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor." ifadesini kullandı.

TRUMP'IN GRÖNLAND İÇİN RUSYA VE ÇİN UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela müdahalesinin ardından yaptığı bir açıklamada Grönland'a değinmişti.

Rusya ve Çin'i Venezuela'da istemediğini belirten Trump, "Bu arada, Rusya’nın ya da Çin’in Grönland’a gitmesini de istemiyoruz. Eğer Grönland’ı biz almazsak Rusya ya da Çin kapı komşunuz olur. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.