İngitere'de tedavi için sedyede bekleyen hastaların sayısında artış

AA

İngiltere'deki hastanelerde kriz sürüyor..

Hastanelerdeki yatak sayısının yetersizliği, vatandaşların tedavi için uzun saatler beklemesine neden oluyor..

BEKLEYEN HASTA SAYISI YÜZDE 25 ARTTI

Liberal Demokratlar Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hastane yatışı için acil servislerde 12 saatten fazla süreyle sedyede bekleyen hasta sayısı 518 bine çıktı. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

2019'da 8 bin 272 olan sayı, geçen yıl 23 kat artış gösterdi.

Liberal Demokratlar, hastaların koridorlardaki bakımının sona ermesi için hükümetin acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

"BİNLERCE HASTANIN SEDYELERDE SAATLERCE BEKLETİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Liberal Demokratlar partisinin Sağlık Politikaları Sözcüsü Helen Morgan, araştırma sonucu ortaya çıkan verileri ve sorunun boyutunu "skandal" olarak niteledi.

Morgan, "Koridor bakımının normalleşmesi ve binlerce hastanın sedyelerde saatlerce, hatta günlerce bekletilmesi kabul edilemez. Bu durum, hasta hayatlarını riske atarken sağlık çalışanlarının iş yükünü de artırıyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Wes Streeting'i acil eylem planı açıklamaya çağıran Morgan, hastane yatak sayısının artırılması ve sağlık sisteminin daha güvenli seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Helen Morgan, "Hükümet bu krizi çözmek için hızlı adımlar atmalı ve salgın dönemindeki gibi emeklilikten dönen sağlık çalışanlarını işe alacak kampanya başlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kraliyet Acil Tıp Kolejinin (Royal College of Emergency Medicine) açıklamasına göre, acil servislerde uzun bekleme süreleri nedeniyle 2023'te yaklaşık 14 bin ölüm meydana geldi. Ayrıca, hastanelerdeki yatak doluluk oranının halihazırda yüzde 93 seviyesinde olduğu, güvenli seviyenin ise yüzde 85 olduğu bildirildi.



