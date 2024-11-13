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İHA

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, temaslarda bulunmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geldi.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sudani bu sabah IKBY'nin başkenti Erbil'de IKBY Başbakanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

PETROL İHRACATI ELE ALINDI

Görüşmede bölgenin petrol ihracatının yeniden başlatılması çabaları ve bu sürecin ülke genelindeki vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

IKBY’deki kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin Irak Federal Mahkemesi’nin kararının uygulanması gerektiğini belirten taraflar, bölgedeki siyasi istikrarın Irak genelindeki istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

HÜKÜMET KURULMASINA DESTEK VERİLECEK

Bölgesel hükümetin kurulması konusunda federal hükümetin yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden Sudani, mevcut iş birliği düzeyinin ulusal düzeyde sürdürülmesinin önemini dile getirdi.

Nüfus sayımının yapılmasına yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, bu ay içinde yapılması planlanan genel sayımın teknik detaylarının IKBY İstatistik Kurumu ile çözülmesinin ardından sürecin başarıyla tamamlanması için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler ele alınarak, İsrail işgal güçlerinin savaşı genişletme ısrarı karşısında Irak'ın güvenliği ve egemenliğini koruyacak şekilde ortak bir duruş sergilemenin gerekliliği vurgulandı.