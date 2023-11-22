Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaret etti Ermenistan'da sıcak karşılandığını anlatan Reşid, bu ülkenin kendileri için 'dost' olduğunu söyledi. Irak cumhurbaşkanı, sözde 'Ermeni soykırımı' anıtına çiçek bıraktı.

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ensonhaber.com

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Ermenistan'a resmi ziyarette bulundu.

Reşid, Ermeni mevkidaşı Vahagn Haçaturyan ile bir araya geldi ve dikkat çeken sözlere imza attı.

"Ermenistan'a minnettarım"

Ermenistan ziyaretinin siyasi, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen Reşid, şu ifadeleri kullandı:

Bu, bir Irak cumhurbaşkanının Ermenistan'a yaptığı ilk ziyaret. Dolayısıyla bunu tarihi bir ziyaret olarak değerlendiriyorum. Konukseverliği ve sıcak karşılaması için Ermenistan'a minnettarım.

Sözde 'soykırım' anıtına gitti

Cumhurbaşkanı Reşid, başkent Erivan'da bulunan sözde 'Ermeni soykırımı' anıtını da ziyaret etti.

Armenpress'in haberine göre, Reşid, beraberindekilerle birlikte anıta çelenk koydu ve çiçekler bıraktı.

Türkiye'nin tepkisinden çekindiği için...

Bu görüntüler için sosyal medyada yapılan yorumlarda şöyle denildi:

Irak, Türkiye'nin tepkisinden çekindiği için 'Ermeni soykırımı'nı tanımıyor. Reşid'in ziyareti ise daha önce hiçbir Irak cumhurbaşkanının yapmadığı bir tanımadır.

Reşid'in Erivan temasları

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile görüşen Reşid'in programında, Başbakan Nikol Paşinyan ve Meclis Başkanı Alen Simonyan ile temaslar da yer alıyor.

"Irak'taki Ermeni toplumuyla gurur duyuyoruz"

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, yaptığı açıklamada, ayrıca iki ülkenin "çok güçlü" coğrafi, kültürel ve sosyal bağları olduğunu vurguladı ve ekledi:

Irak'taki Ermeni toplumuyla gurur duyuyoruz. Irak halkıyla bir arada yaşamaları çok eski zamanlardan geliyor.

"Ermenistan dost ülke"

Ülkesinin şu anda hizmet sektörü reformlarını ele aldığını anlatan Reşid, Ermenistan gibi "dost" ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında hava ulaşımı kurulmasını istedi

Reşid, Ermenistan ile ticari işbirliği konusunda büyük potansiyel bulunduğunu söylerken, karşılıklı ziyaretlerin artmasına katkı sağlamak amacıyla Ermenistan ile Irak arasında doğrudan hava ulaşımı kurulması çağrısında da bulundu.