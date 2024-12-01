Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

AA

Suriye'de gerilim tırmanırken dikkat çeken gelişmeler peş peşe geliyor.

Son olarak, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbağ'ın telefonda görüşerek Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"IRAK'IN GÜVENLİĞİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİNE BAĞLIDIR"

Yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, "muhaliflere karşı Suriye ile dayanışma içerisinde olduklarını" diyerek "Suriye'de güvenlik ve istikrarın bozulması bölgeye yönelik tehdit oluşturuyor." ifadesinde bulundu.

"Irak'ın güvenliği bölgenin güvenliğine bağlıdır." diyen Hüseyin, "Tehditlerle ve aşırıcılıkla mücadelede bölgesel işbirliği gerekli." sözlerini sarf etti.

IRAK'IN ULUSAL GÜVENLİĞİNE VURGU

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de dün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüşmüş, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğinin parçası olduğunu bildirmişti.