Irak hükümeti: ABD Orta Doğu'daki barışı tehdit ediyor

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırlar sonrası ortaya çıkan gerilim giderek büyüyor.

İran'a ait 3 nükleer tesisi bombalayan ABD de bu hamlesiyle resmen savaşa dahil olurken gerçekleştirilen saldırıya dünya kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor.

IRAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, İran’daki nükleer tesislerin ABD tarafından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İran’daki nükleer tesislerin vurulması Orta Doğu’daki güvenlik ve barışı ciddi şekilde tehdit ediyor ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdi." diyen Avvadi, uluslararası ilişkilerde güç kullanımını reddettiklerini vurguladı.

"TÜM BÖLGE VE DÜNYA İSTİKRARINI TEHDİT EDECEK"

Avvadi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: