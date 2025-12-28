Vladimir Zelensky'den, Trump görüşmesi öncesi mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilerleyen saatlerde ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Vladimir Zelensky, Trump ile görüşme öncesi Telegram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Zelensky yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"KARARLARIN ALINIP ALINMAYACAĞI MÜTEFFİKLERE BAĞLI"

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."

'RUSYA SALDIRILARA DEVAM EDİYOR' DEDİ

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelensky, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Zelensky mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.