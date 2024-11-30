Irak Savunma Bakanı: Tehditlere karşı hazırız

İHA

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Abbasi, Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin tüm birimlerinin ülke sınırları ve hava sahasının muhtemel tehditlere karşı korumaya hazır olduğunu vurguladı.

Abbasi, “Kahraman ordumuz, tüm birlikleriyle Irak’ın ve halkının güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbette. Hiçbir teröristin veya sabotajcının vatanımıza sızmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TERÖRİSTİN VE SABOTAJCININ VATANIMIZA SIZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul ise Irak-Suriye sınırlarının tamamen güvende olduğunu belirtti.

Irak sınır birliklerinin modern silahlar, insansız hava araçları ve termal kameralarla donatıldığını kaydeden Resul, “Sınırı geçmeye çalışan herhangi bir terörist veya sabotajcıya karşı güvenlik güçlerimiz hazır ve sert bir karşılık verecektir.” ifadelerini kullandı.