Irak’ta ABD askeri üslerine İHA saldırıları ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü ve ve Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

İHA

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, ABD askerlerinin bulunduğu Harir Askeri Hava Üssü’ne İHA saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırının “Aksa Tufanı Destek Operasyonu” adlı bir grup tarafından üstlenildiği belirtildi.

Ölü ya da yaralı bilgisi yok

Grup tarafından yayınlanan bildiride, "Irak’ın kuzeyindeki ABD Harir Askeri Üssü’ne saat 12.00’de İHA ile saldırı düzenlendi.” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda ölü ve yaralı bildirilmezken, ABD'li güvenlik kaynakları saldırının püskürtüldüğünü açıkladı.

ABD üssüne saldırı püskürtüldü

Öte yandan, ABD’li kaynaklara dayandırılan yerel basında çıkan haberlerde, sabah saatlerinde Anbar ili yakınlarında yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne de saldırı düzenlediği ve söz konusu saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)