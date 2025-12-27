SDG elebaşı Mazlum Abdi, Şam'a geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de 10 Mart mutabakatı için kritik bir süreç yaşanıyor.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı, SDG'nin Suriye ordusu ile entegrasyonu son dönemde tek gündem.

Anlaşmanın uygulanması için verilen sürenin bitmesine sayılı günler kalırken önemli gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞME İÇİN ŞAM'A GELDİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’nin lideri, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam’a ulaştığı bildirildi.

Abdi'ye ait olduğu belirtilen konvoy bölge halkı tarafından görüntülendi.

ORDUYA ENTEGRE OLMALARI İSTENİYOR

"Bir ülkede iki ordu olmaz" ilkesi doğrultusunda, SDG’nin Suriye Ulusal Ordusu’na entegre edilmesi planlanıyor.

Farklı silahlı yapıların tek çatı altında nasıl birleşeceğine, oluşturulacak ortak bir askeri komite karar verecek.

PETROL SAHALARININ MERKEZE DEVREDİLMESİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan SDG kontrolünde bulunan petrol kaynaklarının Suriye Yönetimi'ne devredilmesi de konuşulması beklenen konular arasında yer alıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki müzakereler 'uzlaşılmaz talepler nedeniyle' sekteye uğramıştı.

Suriye Hükümeti nihai cevabı 28 Aralık'ta vereceğini duyurmuştu.