SDG elebaşı Mazlum Abdi, Şam'a geldi

SDG terör örgütü sözde elebaşı Mazlum Abdi'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a geldiği bildirilirken Abdi'nin konvoyunun ilerlediği anlar bölge halkı tarafından kayda alındı.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 17:15
  • SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a geldi.
  • SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve petrol kaynaklarının devri konuları görüşülecek.
  • Suriye Hükümeti nihai cevabını 28 Aralık'ta vereceğini açıkladı.

Suriye'de 10 Mart mutabakatı için kritik bir süreç yaşanıyor.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı, SDG'nin Suriye ordusu ile entegrasyonu son dönemde tek gündem.

Anlaşmanın uygulanması için verilen sürenin bitmesine sayılı günler kalırken önemli gelişmeler yaşanıyor. 

GÖRÜŞME İÇİN ŞAM'A GELDİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’nin lideri, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam’a ulaştığı bildirildi.

Abdi'ye ait olduğu belirtilen konvoy bölge halkı tarafından görüntülendi. 

ORDUYA ENTEGRE OLMALARI İSTENİYOR

"Bir ülkede iki ordu olmaz" ilkesi doğrultusunda, SDG’nin Suriye Ulusal Ordusu’na entegre edilmesi planlanıyor.

Farklı silahlı yapıların tek çatı altında nasıl birleşeceğine, oluşturulacak ortak bir askeri komite karar verecek.

PETROL SAHALARININ MERKEZE DEVREDİLMESİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan SDG kontrolünde bulunan petrol kaynaklarının Suriye Yönetimi'ne devredilmesi de konuşulması beklenen konular arasında yer alıyor. 

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki müzakereler 'uzlaşılmaz talepler nedeniyle' sekteye uğramıştı. 

Suriye Hükümeti nihai cevabı 28 Aralık'ta vereceğini duyurmuştu. 

