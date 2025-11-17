Irak'ta resmi seçim sonuçları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıkladığı genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’in lideri olduğu İmar ve Kalkınma Koalisyonu birinci oldu.

Ülke genelinde ikinciliği ise eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin lideri olduğu Takaddüm Partisi, üçüncülüğü ise eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu elde etti.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi ise dördüncülüğe yükseldi.

KATILIM ORANI YÜZDE 56

Irak'ta 11 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 56 olarak açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ise Kürdistan Demokrat Partisi birinci parti oldu.

Irak Türkmen Cephesi'nin de Irak genelindeki vekil sayısı 2 oldu.

Şii Koordinasyon Çerçevesi de sonuçların açıklanması sonrası meclisin en büyük grubu olduğunu açıkladı.

