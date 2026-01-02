İsrail'den göreve başlayan Müslüman başkan Zohran Mamdani'ye tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

New York şehrinde belediye başkanı seçilen Müslüman siyasetçi Zohran Mamdani, göreve başladığı ilk günden İsrail'den tepki gördü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün göreve başlayan Mamdani'nin bir önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın aldığı kararları iptal etmesini eleştirdi.

"MAMDANİ GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Mamdani'nin ilk günden gerçek yüzünü gösterdiğini savunan İsrail Dışişleri Bakanlığı, "bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığına benzin dökmek olduğunu" ileri sürdü.

İSRAİL MAMDANİ'YE KARŞI KAMPANYA YÜRÜTMÜŞTÜ

İsrail yönetimi, ABD'nin New York eyaletinde kasımda gerçekleşen seçimlerde Mamdani'nin karşısındaki Andrew Cuomo'yu yoğun biçimde desteklemiş, Mamdani'nin adaylığına karşı açık bir kampanya yürütmüştü.

ŞEHRE GELİRSE NETANYAHU'YU TUTUKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Belediye başkanlık yarışında diğer adayların aksine ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapmayacağını, New York'ta kalıp şehrin sakinlerine hizmet edeceğini" belirten Mamdani, aynı şekilde Gazze'ye saldırılarda "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehrine gelmesi halinde tutuklatacağı açıklamasıyla öne çıkmıştı.

ÖNCEKİ BAŞKANIN KARARNAMELERİNİ İPTAL ETTİ

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etmişti.

İptal edilen kararnameler arasında, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören kararnameler de yer almıştı.