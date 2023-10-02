Irak'ta yangın faciası: 20 yaralı Türkiye'ye getirildi Musul kentinde geçtiğimiz günlerde düğün salonunda çıkan yangında yaralanan 20 kişi tedavi için Türkiye’ye sevk edildi.

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İHA

Irak’ın Musul kentinde 26 Eylül’de çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu düğün salonunda çıkan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaralananlardan bazıları, tedavi için Türkiye’ye sevk edildi.

82 yaralıdan 20'si Türkiye'ye getirildi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangın faciasında yaralanan 82 yaralıdan 20’sinin askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yanının nedeni salonda kullanılan havai fişek

Çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Musul’a bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda çıkan yangının salonda kullanılan havai fişek nedeniyle çıktığı açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)