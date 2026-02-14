Irak'ta yarış faciayla sonuçlandı: 1 ölü

- Irak'ın Basra vilayetinde kontrolden çıkan bir otomobil izleyicilerin arasına daldı.
- Yarışan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
- Yetkililer, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.
Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde düzenlenen yarış, faciayla son buldu.
Yarışı kazanan sürücü, pistten çıkışı sırasında otomobiliyle gösteri yapmaya çalıştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın yoldan çıkması ve kalabalığa doğru savrulması sonucunda ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
11 İZLEYİCİ YARALANDI
Olayda ayrıca arabanın üzerine savrulduğu izleyiciler arasından da 11 kişi yaralandı.
Yetkililer yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtirken yarışın resmi kurumların gözetiminde olmasına rağmen etkinlik sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığının tespit edildiğini açıkladı.