Pakistan'da minibüsün üzerine tanker devrildi: 13 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki M-9 Otoyolu'nda seyir halindeki petrol tankeri sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüsün üzerine devrildi.

Bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

13 ÖLÜ

Feci kazada 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Devrilmenin etkisiyle yolda önce petrol sızıntısı, daha sonra arkadan gelen araçların da çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Yetkililerden yapılan açıklamada ters yönden gelen bir aracın tanker sürücüsünün kontrolünü kaybetmesine neden olduğu, ancak kazanın kesin sebebinin detaylı soruşturmanın ardından belirleneceği aktarıldı.