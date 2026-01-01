İran, ABD’nin tehditleri konusunda UAEA’ya mektup gönderdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'ın nükleer tesisi ABD tarafından bombalandığından beri iki ülke arasındaki nükleer enerji konulu gerilim tırmanıyor.

BARIŞÇIL PROGRAMA TEHDİT

İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’ye bir mektup göndererek İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik saldırı tehditlerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

"KURUMUN GÜVENİLİRLİĞİ TEHLİKEDE"

Mektupta, bu tür tehditlerin küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilerek "Bu tür tehditleri normalleştirmek, kurumun güvenilirliğini tehlikeye atıyor ve doğrulama çalışmaları üzerine inşa edilen uluslararası güveni zedeliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu tehditlerin kınanması gerektiği ve bu tür "pervasız" tutumların sorumlularının hesap vermeye zorlanması gerektiği ifade edildi.

TRUMP'IN TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı bir görüşmede İran’a saldırı tehditlerinde bulunmuştu.