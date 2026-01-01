WSJ: ABD'li yetkililere göre Putin'in resmi konutuna saldırılmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakereleri yoğun şekilde sürerken cephede de savaş genişliyor.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı resmi konutuna saldırı düzenlediği açıklamasının ardından iddianın doğruluğu sorgulandı.

"UKRAYNA PUTIN'İ HEDEF ALMADI"

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin istihbarat kaynaklarına hakim ulusal güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ya da onun konutlarından birini hedef almadığı aktarıldı.

Buna göre Putin'e karşı herhangi bir saldırı girişiminin gerçekleşmediğini savunan yetkililer, söz konusu bilginin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) değerlendirmesiyle desteklendiğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu saldırıda Ukrayna'nın, Putin'in “kır evinin de bulunduğu bölgede eve yakın olmayan bir askeri hedefi vurmayı” amaçladığını söyledi.

RUSYA PUTIN'İN KONUTUNA SALDIRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek Rusya'nın barış müzakerelerindeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini kaydetmişti.

UKRAYNA REDDETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise Putin'in konutuna saldırı düzenlemediklerini ifade etmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Putin'in resmi konutuna Ukrayna'nın saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin Moskova'nın "inandırıcı bir kanıt" sunamadığını belirtmişti.