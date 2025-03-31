İran, akaryakıt taşıyan 2 tankere el koydu

İHA

İran'da kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen iki yabancı petrol tankerine operasyon düzenlendi.

"25 MÜRETTEBAT GÖZALTINA ALINDI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Basra Körfezi'nde düzenlenen operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere bağlı 'Star 1' ve 'Vintag' adlı 2 yabancı petrol tankerine el konuldu. Organize şekilde kaçakçılık yaptığı belirlenen tankerlerde 3 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 25 mürettebat gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

TANKERLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, el konulan petrol tankerlerinin hangi ülkeye ait olduğu, varış noktaları ve mürettebatın uyruğu hakkında bilgi verilmezken, gemilerin istihbarat operasyonuyla tespit edildiği ve yargı makamlarıyla yapılan koordinasyonun ardından yakıtın boşaltılması için Buşehr limanına götürüleceği belirtildi.