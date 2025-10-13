İran basınından dikkat çeken haber: Aksa Tufanı bir hataydı

Hamas ile İsrail arasında sağlanan Gazze ateşkesi ve esir takası anlaşmasının ardından, İran basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Ülkenin en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslami, yayımladığı makalede 7 Ekim 2023’te başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu’nu “hata” olarak nitelendirdi.

"MESCİD-İ AKSA OPERASYONU" BİR HATAYDI

Cumhuri-yi İslami gazetesinde yayımlanan başyazıda, Aksa Tufanı Operasyonu’nun Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve İran’ı etkileyen ağır sonuçlar doğurduğuna dikkati çekilerek, "Gerçek şu ki, birçok analiz ve yorumun aksine, "Mescid-i Aksa Operasyonu" bir hataydı. Harekatın haberini aldığımız ilk andan itibaren buna inandık ve üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen de buna daha da ikna olduk." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in saldırılarının Gazze’nin yüzde 80’ini yok ettiğini en az 68 bin kişinin hayatını kaybettiğini neredeyse tüm nüfusun yerinden edildiğine işaret edilen yazıda, "Suriye'nin Siyonizm karşıtı cepheden çekilmesi ve ABD ve İsrail tarafından yutulması, son iki yıldaki olayların en büyük kayıplarından biridir. Bu kayıp, El-Aksa Fırtınası Harekatı'nın olumsuz sonuçlarından biri olarak değerlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

“LÜBNAN'DA YILLARIN ÇABASI BOŞA GİTTİ”

Tel Aviv'in saldırılarında Lübnan'da da 4 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybetmesinin de büyük kayıp olduğu vurgulanarak, "Lübnan'a verilen kayıpların bir diğer önemli kısmı da, ABD'ye bağlı ve Lübnan'da Siyonist rejimle aynı çizgide olan bir hükümetin iktidara gelmesidir. Bu da, ülkeyi ABD ve İsrail'in nüfuz alanından uzak tutmak için onlarca yıldır gösterilen tüm çabaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir." yorumunda bulunuldu.

Bununla birlikte İsrail'in İran'a saldırılarında 1100 kişinin hayatını kaybettiğine ve nükleer tesislerin zarar gördüğü hatırlatılarak, Yemen'de de Ensarullah Hareketi'nin İsrail'in saldırılarına uğradığına vurgu yapıldı.

“ATEŞKES OLUMLU AMA KAZANAN YOK”

Gazetenin başyazısı, "Bu yadsınamaz gerçekler göz önüne alındığında, son iki yıldaki olaylarda net bir kazanan belirlemek imkansız. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve hatta aylarda neler yaşanacağını gözlemleyip, bu olayları tüm tarafların yaşadığı kayıplarla birleştirerek, belki de bu konuda doğru bir yargıya varılabilir." ifadeleriyle sona erdi.

Makale ayrıca Gazze'deki ateşkesin olumlu olduğuna işaret edilerek, buna karşılık İsrail’in anlaşmaya uyup uymayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

İran, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını desteklemiş ancak saldırılarla ilgili olmadığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, geçen hafta İran basınına verdiği bir röportajda, 7 Ekim'deki saldırılardan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Heniyye ve kendilerinin habersiz olduğunu açıklamıştı.