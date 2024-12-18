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AA & Ensonhaber

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan duygu dolu anlar yaşadı..

Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı.

İran devlet televizyonuna göre, programda konuşmacı olarak kürsüye çıkan Pezeşkiyan, sinevizyonda vefat eden eşinin fotoğrafını görünce duygulandı.

EŞİNİN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE AĞLADI

Aniden gözyaşlarına hakim olamayan Pezeşkiyan, konuşmakta zorlandı.

"ÇOK ZOR, ÖZÜR DİLERİM"

Pezeşkiyan "Çok zor. Özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" diyerek kürsüden indi.

EŞİNİ VE OĞLUNU TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞTİ

Pezeşkiyan tıp fakültesinde okurken, aynı okulda tahsil gören eşi Fatime Mecidi'yle tanıştı. 1993 yılında trafik kazasında eşi ve bir oğlunu kaybetti.

Bir daha evlenmeyen Pezeşkiyan, geriye kalan 2 oğlu ve bir kızını tek başına büyüttü.