İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ve İsrail açıklaması

- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin sorunlarını girişimcilerin ve kurumların işbirliği ile çözeceklerini söyledi.
- ABD ve İsrail'in İran'ın bağımsızlığına karşı olduğunu belirtti.
- İran, 2025'teki saldırılardaki diplomatik süreç kesintilerini yeniden müzakere etmeye başladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, ülkesinde yaşanılan sorunların girişimciler ve tüm kurumların ortak çabalarıyla aşılacağını belirtti.
"ABD VE İSRAİL BİZİM KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURMAMIZI İSTEMİYOR"
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:
El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız.
"RANTIN, KAÇAKÇILIĞIN KÖKLERİNİ ORTADAN KALDIRMALIYIZ"
Kendisine iletilen sorunlarla bizzat ilgileneceğini söyleyen Pezeşkiyan, halka hizmet edebilmek adına çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Köklerini ortadan kaldıramadığımız sürece rantın, yolsuzluğun ve kaçakçılığın önünü geçemeyiz.” uyarısında bulundu.
MÜZAKERE SÜRECİNDE SON DURUM
Öte yandan İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren çatışmalar nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik süreç, yeniden başlatıldı.
Taraflar ilk tur görüşmeleri Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirdi. Ardından müzakereler Avrupa’ya taşındı ve İsviçre’nin Cenevre kentinde ikinci tur tamamlandı.