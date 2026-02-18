Beyaz Saray: İran'a saldırı yapmak için birçok gerekçe öne sürülebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-İran hattında sıcak saatler yaşanıyor.

ABD ordusu, bölgeye son 24 saat çok sayıda yığınak yaparken ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi de Fas açıklarında görüldü.

Olası bir askeri müdahalenin gelip gelmeyeceği merak edilirken Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

"SALDIRI İÇİN BİRÇOK GEREKÇE ÖNE SÜRÜLEBİLİR"

Sözcü Karoline Levavit, "İran'a saldırı yapmak için birçok gerekçe öne sürülebilir.

İran'ın anlaşma yapması akıllıca olur." dedi.

"DAYATMA YAPILIRSA BOYUN EĞMEYİZ"

Levavitt'in bu açıklaması sırasında halka seslenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sözleri ABD cephesine cevap niteliğinde oldu.

Pezeşkiyan, "Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz." ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELER OLUMLU SONUÇLANMIŞTI

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci ayağı geçtiğimiz gün Cenevre'de yapılmıştı.

Görüşme sonrası açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık." demişti.

İLK GÖRÜŞME UMMAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman’ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.