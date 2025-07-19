İran destekli Husiler'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'de gece yarısı sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde alarm verildi.

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Füzenin İsrail ordusu tarafından engellendiği açıklanırken, saldırıyı İran destekli Husiler üstlendi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nın Filistin-2 tipi hipersonik balistik füze ile hedef alındığı belirtilerek, saldırının İsraillilerin sığınaklara kaçmasına neden olduğu aktarıldı.

GAZZE VURGUSU

Husilerin İsrail’e yönelik misilleme saldırılarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar sona erip abluka kalkana kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.