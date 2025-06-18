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İHA

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan karşılıklı çatışmalar 6. günde devam ediyor.

İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, İsrail'e karşı 'Gerçek Vaat 3' adıyla başlatılan operasyon kapsamında hipersonik Fettah-1 füzeleri ile İsrail'e 11. saldırı dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi.

'İRAN'IN OTORİTESİ HAKKINDA BİR MESAJ'

Açıklamada, 'güçlü ve manevra kabiliyetine sahip' Fettah füzelerinin İsrail'in hava savunmasını deldiğini ve ülkeye 'İran'ın otoritesi hakkında bir mesaj' gönderdiği ifade edildi.

Saldırının, İsrail hava sahasında İran'ın tam kontrole sahip olduğunu ve bölge sakinlerinin İran saldırılarına karşı tamamen savunmasız olduğunu gösterdiği vurgulandı.

SALDIRIDAN ÖNCE İSRAİLLİLERE TAHLİYE UYARISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıdan önce Tel Aviv'in bir bölümü için tahliye uyarısı da yaptı. Uyarıda, İbranice ifadeyle İsraillilere Tel Aviv'in kuzey kesimini derhal terk etmeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Fettah, İran'ın geliştirdiği ilk hipersonik füze olarak biliniyor. Fettah füzesi ilk olarak 2023 yılında tanıtılmış ve füzeye ismini İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in verdiği belirtilmişti.

İRAN FÜZELERİ İSRAİL SEMALARINDA

İran'ın saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail semalarındaki füzeler görüldü.