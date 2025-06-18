İran’ın İsrail’e karşı kullandığı füzeler

AA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı.

Dünyanın takip ettiği çatışmalarda İran kaynakları, İsrail’e misillemelerde kullandığı füzeleri açıkladı.

FÜZELERİN İSİM VE MENZİLLERİ

Bunlardan Hacı Kasım'ın menzili 1.400 kilometre.

Fettah, 2, 1.400 kilometre.

Haybekişen, 1.450 kilometre.

Pave, 1.650 kilometre.

Kadir, 1.950 kilometre.

Şehap 3, 2 bin kilometre.

İmad, 2 bin kilometre.

Hayber (Hürremşah 4), 2 bin kilometre.

Siccil ise yaklaşık 2 bin 500 kilometre.



