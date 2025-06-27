İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran basınına açıklamalarda bulundu.

"ABD İLE GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAMASI KONUSUNDA VARILMIŞ BİR MUTABAKAT YOK"

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta İran'la görüşmeyi planladıkları yönündeki açıklamasını yalanlayarak, ABD ile görüşme planlarının olmadığını açıkladı.

Arakçi, İran'ın ABD ile yapılan görüşmelerin kendi çıkarına olup olmadığını değerlendirdiğini söyleyerek, "Şu anda ABD ile görüşmelerin yeniden başlaması konusunda varılmış bir mutabakat yok" dedi.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE VERİLEN ZARAR "CİDDİ" BOYUTTA

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara da değinen Arakçi, İran'ın nükleer tesislerine verilen zararın "ciddi" boyutta olduğunu belirterek şöyle dedi: