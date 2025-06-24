İran Dışişleri Bakanı: İsrail saldırılarını durdurursa yanıt vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'ın 'tam ve kapsamlı bir ateşkes' konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu bildirinin ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

"YANITLARIMIZI SÜRDÜRME NİYETİNDE OLMAYACAĞIZ"

Sabah saatlerinde yaptığı açıklamasında savaşı başlatan tarafın İran değil İsrail olduğunu söyleyen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda, herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir 'anlaşma' mevcut değil. Ancak İsrail rejimi, İran halkına yönelik yasa dışı saldırılarını Tahran saatiyle en geç 04.00'e kadar durdurursa, İran olarak yanıtlarımızı sürdürme niyetinde olmayacağız. Askeri operasyonlarımızı durdurmaya yönelik nihai karar daha sonra verilecektir.

"OPERASYONLARI SON ANA DEK KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜK"

Arakçi, belirlediği sürenin dolmasının ardından bir açıklama daha yaparak şunları söyledi: