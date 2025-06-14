İran Dışişleri Bakanlığı: ABD, sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti

İHA

İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları bölgede tansiyonu yükseltirken, Tahran yönetiminden kritik bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları konusunda ABD'yi suçladı.

"İSRAİL, ABD'NİN ONAYINI ALMADAN BU SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREMEZ"

İsrail'in ABD'nin onayı olmadan ülkesine saldıramayacağını belirten Bekayi, "İsrail'in ABD'nin onayı olmadan böyle suçlar işlemesi düşünülemez" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarının ABD ile yürütülen nükleer diyaloğu sekteye uğrattığını vurgulayan Bekayi, şunları söyledi:

Diğer taraf (ABD) sürdürülen diyaloğu anlamsız kılacak şekilde hareket etti. Soykırımcı İsrail rejiminin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almasına izin verirken aynı anda müzakereleri sürdürdüğünüzü iddia edemezsiniz.

"İLGİLİ TÜM ULUSLARIN BU SUÇU KINAMASINI BEKLİYORUZ"

İsrail'in son saldırıları ile diplomatik çabaları anlamsız kılmaya çalıştığını ifade eden Bekayi, "İsrail'in arzusu her zaman Batılı tarafları krize sürüklemek olmuştur. İsrail bu kez diplomasiyi rayından çıkarmayı başarmış gibi görünüyor" dedi.

Uluslararası topluma İsrail’in hukuksuz saldırılarına karşı harekete geçme çağrısı yapan Bekayi, "Beklentimiz, ilgili tüm ulusların bu suçu kınamasıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin açık bir sorumluluğu vardır ve rejimin saldırgan eylemleri, gerekli mekanizmaların uygulanmasıyla ciddi şekilde ele alınmalıdır" sözlerini kullandı.