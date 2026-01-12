İran: Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da ekonomik sebeplerle başlayıp ülkeye yayılarak hükümet karşıtı hale gelen protestolar sürüyor.

ABD'nin protestocular zarar gördüğü takdirde müdahale edecekleri uyarısı gerilimi arttırırken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin açıklaması dikkat çekti.

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KARŞILIKLI SAYGI İÇERİSİNDE MÜZAKERE İLKELERİ"

Bekayi, ülkesinin hiçbir zaman müzakereleri terk eden taraf olmadığını belirterek, "Biz her zaman karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülen müzakere ilkelerine bağlı olduk. (İran Dışişleri Bakanı Abbas) Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık. Ne zaman ihtiyaç olsa mesajlar bu yolla iletişim halindedir." ifadelerini kullandı.

"TEMEL HEDEF İRAN'DA KARIŞIKLIK ÇIKARMAK"

İran'daki şiddet olaylarında ABD ve İsrail'in rolü olduğuna dair açık kanıtlar bulunduğuna dikkati çeken Bekayi, "Bunları basın yayın organlarında da görüyorsunuz. ABD'nin müdahaleci tutumu ile Siyonist İsrail'in temel hedefi İran'da karışıklık çıkararak güvensiz bir ortam oluşturmaktı." diye konuştu.

Bekayi, askeri olarak geçmiş döneme nazaran daha hazırlıklı olduklarını ve her zaman "gözlerinin açık olması gereken bir coğrafyada" yer aldıklarını söyledi.

MADURO'NUN KAÇIRILMASINA TEPKİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, bir ülkenin devlet başkanının kaçırılmasının hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Bekayi, "Bu kaçırma tamamen yasa dışıdır ve bu eyleme karşı çıkan ülkelerin yanındayız." şeklinde konuştu.

LONDRA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİĞE SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMA

Bekayi, geçtiğimiz günlerde Londra'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırılarla alakalı olarak da İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve konuyla ilgili gerekli itirazların kendisine iletildiğini aktardı.

İngiltere'nin diplomatik temsilcilikleri koruma noktasında zafiyet içerisinde olduğunu söyleyen Bekayi, "Bazı Avrupa başkentlerinde diplomatik temsilciliklerimize yönelik saldırılara şahit olduk. Bu durum tüm diplomatik ilke ve kurallara aykırıdır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savaşa da karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere de hazır olduğunu söylemişti.