İran'da muhalif protestolardan sonra rejime destek gösterileri de yapıldı

İran'da ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan eylemlerin hükümet karşıtı bir hal alarak şiddetlenmesinin ardından rejimin destekçileri de sokağa çıktı.

BİRÇOK ŞEHİRDE BİNLER İSLAM CUMHURİYETİ İÇİN YÜRÜDÜ

İran devlet televizyonuna göre, başta Tahran olmak üzere Meşhed, Erak, Reşt, Hamedan, Kum, Bircend, Kirman, Ahvaz, Abadan, Urumiye ve Zahedan gibi önemli şehirlerde on binlerce kişi, "destek gösterileri”ne katıldı.

ABD VE İSRAİL'E KARŞI SÖYLEMLERE YETKİLİLER DE KATILDI

Devlet televizyonunda canlı yayımlanan gösterilerde, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Tahran’daki gösterilere birçok İranlı yetkili de katıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkentteki eylemde yapığı konuşmada, İran’ın ABD ve İsrail’e karşı "ekonomik, psikolojik, terör ve askeri" mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Kalibaf, İran halkının “düşmanın” hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

YÖNETİM ÇAĞRI YAPMIŞTI

İran yönetimi dün, karşı gösteri düzenlemek üzere halkı sokağa çıkmaya davet etmişti.

Ayrıca İran'da, ABD ve İsrail’e karşı “ulusal direnişte hayatını kaybedenler” anısına 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.