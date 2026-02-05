İran Genelkurmay Başkanı'ndan 'yer altı füze şehirlerine' ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı restleşmeler sürerken İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'den kritik bir ziyaret geldi.

Musevi ve beraberindeki heyet, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait "füze şehirleri" olarak adlandırılan yeni yer altı tesislerinden birini ziyaret etti.

OPERASYONEL HAZIRLIK DEĞERLENDİRİLDİ

Musevi'ye, DMO Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de eşlik etti.

Ziyaret kapsamında füze birliklerinin son kazanımları, kabiliyetleri ve operasyonel hazırlık düzeyi değerlendirildi.

"ASKERİ DOKTRİNİMİZİ SAVUNMADAN TAARRUZA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Tümgeneral Musevi, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Düşmanların her türlü hamlesine hazırız. Balistik füzelerimizi tüm teknik yönleriyle geliştirerek caydırıcılık kapasitemizi güçlendirdik. Ayrıca 12 günlük savaşın ardından, asimetrik savaş politikasını benimseyerek ve düşmanlara sert bir karşılık verme yaklaşımıyla askeri doktrinimizi savunmadan taarruza dönüştürdük." ifadelerini kullandı.