İran görüntüleri paylaştı: İsrail'in saldırı anı kamerada

İsrail ile İran arasında süren çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığıyla 12 gün sonra son bulurken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor..

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail’in Tahran’daki Kudüs Meydanı’na yönelik füze saldırısının görüntüsünü paylaştı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI PAYLAŞILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde trafik aşıklarında bekleyen araçlar görülürken bir anda bir binanın orta katlarında patlama oluyor, birkaç saniye sonra ise trafik ışıklarında bekleyen araçların arasına bir füze düştüğü görülüyor.

Tahran’ın Tecriş semtindeki Kudüs Meydanı’nda gerçekleşen olayda füzenin patlamasının ardından araçlar havada uçuşuyor, asfalt tabakaları, ağaçlar ve aydınlatma direkleri çevredeki araçlar ile yoldan geçen sivillerin üstüne düşüyor.

Olayın 15 Haziran'da gerçekleştiği aktarılırken saldırı sonrası su şebekesinin zarar gördüğü belirtildi.

KENTİN ALTYAPISI CİDDİ HASAR ALDI

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarda İsrail'in saldırılarında kentin altyapısını hedef aldığını, Kudüs Meydanı ile Tecriş Meydanı'nda bulunan su şebekesinin ciddi zarar gördüğünü bildirmişti.

Olaya ilişkin ise herhangi görüntü paylaşılmamıştı.