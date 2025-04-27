İran Gümrük Kurumu duyurdu: Bender Abbas Limanı'nda faaliyetler yeniden başladı

DHA

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki limanda, dün bazı konteynerlerin infilak etmesi sonucu patlama meydana gelmiş ve çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

Son yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e, yaralı sayısının 20'si ağır 1000 kişiye yükseldiği bildirildi.

GÜMRÜK FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetlerinin başladığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda, dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 800'e yükseldiği duyurulmuştu.

LİMANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ HASAR GÖRDÜ

Can kaybının da 25 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.