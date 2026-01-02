Almanya’daki banka soygununda şok rakam: Çalınanların değeri 100 milyon euroyu aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya'da 5 günlük Noel tatilini fırsat bilen hırsızların filmleri aratmayan banka soygununda bilanço arttı.

ÇALINAN MİKTAR 100 MİLYON EUROYU AŞTI

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde yer alan Sparkasse bankasından hırsızların çaldığı para ve kıymetli eşyaların maddi tutarı ilk tespitlerin aksine 30 milyon euro değil 100 milyon eurodan fazla olduğu ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlerde, hırsızlar 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 250 kasayı özel matkap kullanarak açtıklarında beklediklerinden daha fazla para, altın, mücevher, özel ziynet eşyaları ile hisse senedi bulduğu aktarıldı.

EN ÇOK MAĞDUR OLANLAR TÜRKLERİN DE ARALARINDA OLDUĞU GÖÇMEN KÖKENLİLER

Sparkasse bankasından hırsızların çaldığı para ve kıymetli eşyaların sahiplerine ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı.

Soygunun ertesi günü bankada hesabı bulunan ve kişisel kasalarındaki değerli eşyaları çalınan Türklerin sayısı 100 ile 150 arasında olduğu ifade edilirken, mağdur Türklerin kurduğu ortak Whatsapp grubunda bin kişiden fazla üye olduğu belirtildi.

Ayrıca mağdurların ağırlıklı olarak kentteki göçmen kökenlilerden oluştuğu belirtildi.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Müşterilerin endişeli bekleyişi sürerken, soyguna ilişkin soruşturmada polisten dikkat çekici bir adım geldi. Gelsenkirchen polisi, soygunun birinci haftasına girilirken özel bir birim kurdu. Özel Görev Gücü olarak tanımlanan birim, banka soygunları ve hırsızlık vakalarında uzman polislerden oluşuyor. Birim, gelen tüm ihbarları da dikkate alarak kapsamlı bir araştırma yapacak gerekirse başka uzmanlardan da yararlanacak. Banka soygunun öncesi ve sonrasına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği ve faillerin kaçtığı araçlara ilişkin araştırmaların da devam ettiği bildirildi. Polis şu ana kadar yapılan ihbarlar sonrası somut bir sonuca ulaşılamadığını da bildirdi.

Banka hırsızlığını "Uzun zamandır planlanmış bir operasyon" olarak tanımlayan bir polis sözcüsü, duvarların delindiği özel matkabın hırsızlar tarafından geride bırakılmadığını ve götürüldüğünü açıkladı. Polis sözcüsü, şu ana kadar herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını da belirtti.

FİLMLERİ ARATMAYAN SOYGUN

Gelsenkirchen Polisinden yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişiler Noel tatilinin sakinliğinden faydalanarak Gelsenkirchen şehrine bağlı Buer semtindeki bankada büyük çaplı bir soygun gerçekleştirdi. Polise göre, hırsızlar bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ardından da matkapla duvarları delen hırsızlar sonrasında kasaların olduğu bölüme ulaştı. Kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açan hırsızlar çaldıkları paralarla kaçtı.

Polis, hırsızlık vakasından 29 Aralık Pazartesi yerel saatle saat 03.58'de yangın alarmının devreye girmesiyle bankaya ulaşan itfaiye ekiplerinin bilgilendirmesiyle haberdar oldu. Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların bankanın kasanına ulaşırken duvar delme işlemi sırasında ortaya çıkan ısının ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürtme işlemi yaptı.

Gelsenkirchen Polis sözcüsü, Alman basınına yaptığı açıklamada, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtti. Hırsızların ne kadar süre bankada kaldıkları belirsizliğini koruyor.

Almanya'da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı.