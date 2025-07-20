İran ile üç Avrupa ülkesi arasında 'Nükleer' konusunda mutabakat sağlandı

İran ile yaşanan nükleer krizinde önemli bir adım atıldı.

İran, yönetimi üç Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereleri sürdürme kararı aldı.

ALMANYA, FRANSA VE İNGİLTERE

İran basınına konuya ilişkin açıklama yapan İranlı bir yetkili, İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasında nükleer konuların ele alınacağı müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakat sağlandığını belirtti.

Yetkili, görüşmelerin hangi ülkede ve ne zaman gerçekleştirileceğine dair istişarelerin sürdüğünü, henüz kesin bir kararın alınmadığını ifade etti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Haberde, ayrıca müzakerelerin İran ve söz konusu üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.