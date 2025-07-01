İran, İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararı açıkladı

İsrail’in İran’la yaşadığı 12 günlük savaşın ekonomik etkileri giderek netleşiyor.

Savunma harcamalarından altyapı kayıplarına, iş gücü eksikliğinden turizmin çöküşüne kadar birçok alanda yaşanan kayıpların toplam maliyeti dikkat çekiyor.

Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail saldırılarından etkilenen elektrik altyapısına ilişkin açıklama yaptı.

"SALDIRILAR SIRASINDA ELEKTRİK ALTYAPISI DA HEDEF ALINDI"

Açıklamaya ilişkin detayları İran devlet televizyonu paylaştı.

Meşhedi, 12 gün devam eden saldırılardan etkilenen elektrik altyapısına ilişkin, “Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık 25'i sadece Tahran’da kaydedildi.” ifadelerini kullandı.

4 SEKTÖR ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılar nedeniyle elektrik altyapısında oluşan arızanın bir kısmının kısa sürede bir kısmınınsa 48 saat içinde çözüldüğünü kaydeden Meşhedi, saldırılar sırasında görev yapan 4 sektör çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

"HASARIN ŞU ANA KADAR 22 MİLYON DOLAR OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Meşhedi, İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararın henüz tam olarak tespit edilmediğini ifade ederek, “Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.” dedi.